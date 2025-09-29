На временно оккупированной Луганщине вновь появляются практики, напоминающие советские методы давления. Студентов заставляют участвовать в так называемом "стахановском движении", прикрывая этим принуждение к труду.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления в сети Telegram
Оккупационная администрация на временно захваченных территориях Луганской области инициировала создание так называемого "молодежного стахановского движения". Под этим форматом скрывается обязательное участие студентов местных псевдовузов в работах на промышленных предприятиях.
Для усиления контроля оккупанты планируют внедрять соревнования между студенческими группами, что напоминает советскую систему идеологического давления.
Россия, разрушившая регион и его инфраструктуру, теперь фактически лишает молодежь перспектив, возвращая практику репрессий и навязывая культ коллективного труда. Вместо возможностей для развития навязывается модель прошлого, в которой доминируют зависимость, дефицит и обесценивание личности.
Центр национального сопротивления подчеркивает, что подобные действия направлены на окончательное подчинение общества. Организация призывает жителей временно оккупированных территорий сообщать о действиях врага и коллаборантов через анонимный чат-бот и присоединяться к Движению сопротивления.
