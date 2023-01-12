Росія відпустила на волю ветерана Збройних сил США, - CNN

Сьогодні, 12 січня, стало відомо, що Росія відпустила ув'язненого в 2022 році ветерана військово морських сил США Тейлора Дадлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

35-річного Тейлора Дадлі зі штату Мічиган, затримала російська прикордонна поліція у квітні 2022 року після переходу з Польщі в Калінінград. Чому американець будучи у Польщі на музичному фестивалі переткнув кордон не відомо.

"Раніше сьогодні російська влада відпустила американського громадянина Тейлора Дадлі, 35-річного ветерана ВМС, через польський кордон до губернатора Білла Річардсона, його команди та представника посольства США у Варшаві, реліз, з яким працював Центр Річардсона старанно та тихо протягом понад 6 місяців за значної допомоги з боку Глобального фонду Стіва Мензіса, Hostage US та Фонду Джеймса Фолі. Сім’я буде вічно вдячна за роботу всіх трьох", - сказав представник родини Дадлі.

Він також додав, що останні 9 місяців були важкими для сім'ї ув'язненого, та наразі вони попросили ЗМІ "поважати їхнє приватне життя" та дати їм можливість привітати Тейлора вдома.

"Після шести місяців інтенсивної роботи ми раді бачити випуск Тейлора Дадлі... Ми наполегливо працювали над цим у Москві та Калінінграді, першим звільнили його під час наших зустрічей з російськими офіційними особами щодо Пола Вілана та Тревора Ріда".