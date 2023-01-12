Россия отпустила на свободу ветерана Вооруженных сил США, - CNN

Сегодня, 12 января, стало известно, что Россия отпустила заключённого в 2022 году ветерана военно-морских сил США Тейлора Дадли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

35-летнего Тейлора Дадли из штата Мичиган задержала российская пограничная полиция в апреле 2022 года после перехода из Польши в Калининград. Почему американец, будучи в Польше на музыкальном фестивале, пересек границу неизвестно.

"Раньше сегодня российские власти отпустили американского гражданина Тейлора Дадли, 35-летнего ветерана ВМС, через польскую границу к губернатору Биллу Ричардсону, его команде и представителю посольства США в Варшаве, релиз, с которым работал Центр Ричардсона усердно и тихо на протяжении более 6 месяцев помощи со стороны Глобального фонда Стива Мензиса, Hostage US и Фонда Джеймса Фоли. Семья будет вечно благодарна за работу всех троих", - сказал представитель семьи Дадли.

Он также добавил, что последние 9 месяцев были тяжелыми для семьи заключенного, и они попросили СМИ "уважать их частную жизнь" и дать им возможность встретить Тейлора дома.

"После шести месяцев интенсивной работы мы рады видеть выпуск Тейлора Дадли... Мы упорно работали над этим в Москве и Калининграде, первым освободили его во время наших встреч с российскими официальными лицами по Полу Вилану и Тревору Риду".