Росія відпустила танкер Green Admire після скандального затримання

Затримання Green Admire

Нагадаємо, 18 травня в територіальних водах Росії вперше було затримано нафтовий танкер. Він плив з естонського порту Сілламяе і слідував за заздалегідь узгодженим маршрутом.

Такий інцидент стався через кілька днів після того, як естонський корабель спробував зупинити судно російського тіньового флоту, що йшло в міжнародних водах.

Затримати судно тоді не вдалося, оскільки цьому перешкоджав російський винищувач Су-35.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна, реагуючи на такі дії РФ, зазначив, що тепер судна відправлятимуть іншим маршрутом, щоб уникнути ризику подібних затримань.

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