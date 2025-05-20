Россия отпустила танкер Green Admire после скандального задержания

Российские власти вчера, 19 мая, освободили танкер Green Admire. Он был задержан в территориальных водах РФ 18 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.
По данным издания, вечером 19 мая танкер, который принадлежит греческой компании, покинул территориальные воды России и взял курс на Роттердам.
Более подробные детали о том, почему Россия задерживала танкер, пока остаются неизвестными.
Напомним, 18 мая в территориальных водах России впервые был задержан нефтяной танкер. Он плыл из эстонского порта Силламяэ и следовал по заранее согласованному маршруту.
Такой инцидент произошел спустя несколько дней после того, как эстонский корабль попытался остановить судно российского теневого флота, которое шло в международных водах.
Задержать судно тогда не удалось, поскольку этому препятствовал российский истребитель Су-35.
Министр иностранных дел Маргус Цахкна, реагируя на такие действия РФ, отметил, что теперь суда будут отправлять другим маршрутом, чтобы избежать риска подобных задержаний.
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