Россия отпустила танкер Green Admire после скандального задержания

Задержание Green Admire

Напомним, 18 мая в территориальных водах России впервые был задержан нефтяной танкер. Он плыл из эстонского порта Силламяэ и следовал по заранее согласованному маршруту.

Такой инцидент произошел спустя несколько дней после того, как эстонский корабль попытался остановить судно российского теневого флота, которое шло в международных водах.

Задержать судно тогда не удалось, поскольку этому препятствовал российский истребитель Су-35.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна, реагируя на такие действия РФ, отметил, что теперь суда будут отправлять другим маршрутом, чтобы избежать риска подобных задержаний.

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