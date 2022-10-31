Росія відправляє мобілізованих на фронт зі зброєю 1950-х років, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, із середини жовтня Росія направила на лінію фронту в Україні кілька тисяч нещодавно мобілізованих резервістів. У багатьох випадках вони погано забезпечені. У вересні російські офіцери були стурбовані тим, що деякі недавно мобілізовані резервісти прибувають до України без зброї.

Фотографії з відкритих джерел показують, що ті автомати, які були видані мобілізованим резервістам, зазвичай є АКМ, зброя, вперше представлена в 1959 році. За даними британської розвідки, багато з них, ймовірно, перебувають у майже непридатному для використання стані через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії переважно озброєні автоматами АК-74М чи АК-12 калібру 5,45 мм.

"Інтеграція резервістів з контрактниками та ветеранами бойових дій в Україні означатиме, що російським логістам доведеться доставляти на передові позиції два типи боєприпасів для стрілецької зброї, а не один. Це, ймовірно, ще більше ускладнить і так перевантажену логістичну систему Росії", - вважають у Міноборони Британії.