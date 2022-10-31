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Россия отправляет мобилизованных на фронт с оружием 1950-х годов, - британская разведка

Фото: российских мобилизованных оправляют на фронт (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Российских мобилизованных оправляют на фронт без оружия или с автоматами 1950-х годов. Многие из них в непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, с середины октября Россия направила на линию фронта в Украине несколько тысяч недавно мобилизованных резервистов. Во многих случаях они плохо обеспечены. В сентябре российские офицеры были обеспокоены тем, что некоторые недавно мобилизованные резервисты прибывают в Украину без оружия.

Фотографии из открытых источников показывают, что те автоматы, которые были выданы мобилизованным резервистам, обычно представляют собой АКМ, оружие, впервые представленное в 1959 году. По данным британской разведки, многие из них, вероятно, находятся в почти непригодном для использования состоянии из-за плохого хранения. АКМ стреляет патронами калибра 7,62 мм, в то время как регулярные боевые части России в основном вооружены автоматами АК-74М или АК-12 калибра 5,45 мм.

"Интеграция резервистов с контрактниками и ветеранами боевых действий в Украине будет означать, что российским логистам придется доставлять на передовые позиции два типа боеприпасов для стрелкового оружия, а не один. Это, вероятно, еще больше усложнит и без того перегруженную логистическую систему России", - считают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия теряет управляемость на всех уровнях. Через восемь месяцев после начала вторжения в Украину основные элементы управления вооруженным силами России становятся все более недееспособными.

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