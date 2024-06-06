Куба підтвердила відправку Росією групи військових кораблів для навчань біля США

Російська Федерація відправить групу військових кораблів на Кубу. Вони прибудуть до Гавани вже наступного тижня.
Про це заявило МЗС Куби, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і строго відповідає міжнародним правилам", - заявило відомство.
При цьому на Кубі повідомили, що жоден із кораблів нібито не несе ядерної зброї, тому їхня стоянка в їхній країні не становить загрози для регіону.
Заява з Куби пролунала за день після того, як офіційний представник США повідомив журналістам, що Росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон, зокрема до Куби та Венесуели, для проведення військово-морських навчань.
Сполучені Штати Америки не вважають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів загрозою, але ВМС США стежитимуть за навчаннями.
Скріншот: Гавана та Маямі (google.com/maps)
При цьому важливо зазначити, що відстань від Гавани до Маямі становить близько 450 кілометрів.
Куба перебуває під американськими санкціями вже десятки років, а СРСР, правонаступником якого є РФ, свого часу направляв на Кубу військові кораблі для перекидання на острів ядерної зброї.
Водночас нині РФ використовує Кубу та її громадян для ведення війни проти України. Восени минулого року видання "Важливі історії" встановило, що вербуванням громадян Куби на війну проти України займався співробітник Російської академії наук.
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