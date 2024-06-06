Куба підтвердила відправку Росією групи військових кораблів для навчань біля США

"Цей візит відповідає історичним дружнім відносинам між Кубою і Російською Федерацією і строго відповідає міжнародним правилам", - заявило відомство.

При цьому на Кубі повідомили, що жоден із кораблів нібито не несе ядерної зброї, тому їхня стоянка в їхній країні не становить загрози для регіону.

Реакція США

Заява з Куби пролунала за день після того, як офіційний представник США повідомив журналістам, що Росія планує відправити бойові кораблі в Карибський регіон, зокрема до Куби та Венесуели, для проведення військово-морських навчань.

Сполучені Штати Америки не вважають очікуване прибуття невеликої кількості літаків і кораблів загрозою, але ВМС США стежитимуть за навчаннями.

Скріншот: Гавана та Маямі (google.com/maps)

При цьому важливо зазначити, що відстань від Гавани до Маямі становить близько 450 кілометрів.