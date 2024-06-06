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Куба подтвердила отправку Россией группы военных кораблей для учений возле США

Архивное фото: Россия отправит группу военных кораблей на Кубу (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская Федерация отправит группу военных кораблей на Кубу. Они прибудут в Гавану уже на следующей неделе.

Об этом заявил МИД Кубы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам", - заявило ведомство.

При этом на Кубе сообщили, что ни один из кораблей якобы не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в их стране не представляет угрозы для региона.

Реакция США

Заявление с Кубы прозвучало через день после того, как официальный представитель США сообщил журналистам, что Россия планирует отправить боевые корабли в Карибский регион, в частности на Кубу и Венесуэлу, для проведения военно-морских учений.

Соединенные Штаты Америки не считают ожидаемое прибытие небольшого количества самолетов и кораблей угрозой, но ВМС США будут следить за учениями. 

Скриншот: Гавана и Майами (google.com/maps)

При этом важно отметить, что расстояние от Гаваны до Майами составляет около 450 километров.

Отношения Кубы и России

Куба находится под американскими санкциями уже десятки лет, а СССР, правопреемником которого является РФ, в свое время направлял на Кубу военные корабли для переброски на остров ядерного оружия.

В то же время сейчас РФ использует Кубу и ее граждан для ведения войны против Украины. Осенью прошлого года издание "Важные истории" установило, что вербовкой граждан Кубы на войну против Украины занимался сотрудник Российской академии наук.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКуба