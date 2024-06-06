Куба подтвердила отправку Россией группы военных кораблей для учений возле США

"Этот визит соответствует историческим дружественным отношениям между Кубой и Российской Федерацией и строго соответствует международным правилам", - заявило ведомство.

При этом на Кубе сообщили, что ни один из кораблей якобы не несет ядерного оружия, поэтому их стоянка в их стране не представляет угрозы для региона.

Реакция США

Заявление с Кубы прозвучало через день после того, как официальный представитель США сообщил журналистам, что Россия планирует отправить боевые корабли в Карибский регион, в частности на Кубу и Венесуэлу, для проведения военно-морских учений.

Соединенные Штаты Америки не считают ожидаемое прибытие небольшого количества самолетов и кораблей угрозой, но ВМС США будут следить за учениями.

Скриншот: Гавана и Майами (google.com/maps)

При этом важно отметить, что расстояние от Гаваны до Майами составляет около 450 километров.