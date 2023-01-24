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Росія відправила в Україну десятки тисяч нових солдатів, це не змінило ситуації на полі бою, - CNN

Фото: Росія відправила в Україну десятки тисяч нових солдатів, це не змінило ситуації на полі бою (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Протягом останніх кількох місяців Кремль відправив десятких тисяч нових російських військових в Україну для посилення лінії фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Жодного результату таке перекидання сил не дало. Оскільки солдати прибули на передову "погано екіпірованими, погано навченими", для того, щоб бути "кинутими на поле бою".

"РФ направила війська в якості заміни або підкріплення для існуючих частин замість знову організованих і згуртованих", - пишуть журналісти, цитуючи високопоставленого представника США.

Як вказує CNN, посадовець також зазначив, що окупанти почали прибувати на поле бою після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін оголосив "часткову" мобілізацію в РФ у жовтні 2022 року.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України бачать, які сили накопичує Росія, та готові дати відсіч ворогові.

Детальніше про те "Чого чекати від війни у 2023 році та від чого залежатиме перемога України" - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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