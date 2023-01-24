Россия отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя, - CNN

В последние несколько месяцев Кремль отправил десятки тысяч новых российских военных в Украину для усиления линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Никакого результата такой переброс сил не дал. Поскольку солдаты прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными", для того чтобы быть "брошенными на поле боя".

"РФ направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - пишут журналисты, цитируя высокопоставленного представителя США.

Как указывает CNN, чиновник также отметил, что оккупанты начали прибывать на поле боя после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в РФ в октябре 2022 года.