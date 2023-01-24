Россия отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя, - CNN
В последние несколько месяцев Кремль отправил десятки тысяч новых российских военных в Украину для усиления линии фронта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Никакого результата такой переброс сил не дал. Поскольку солдаты прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными", для того чтобы быть "брошенными на поле боя".
"РФ направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - пишут журналисты, цитируя высокопоставленного представителя США.
Как указывает CNN, чиновник также отметил, что оккупанты начали прибывать на поле боя после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в РФ в октябре 2022 года.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины видят, какие силы накапливает Россия, и готовы дать отпор врагу.
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