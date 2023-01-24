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Россия отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя, - CNN

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Вторник 24 января 2023 04:17
Россия отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя, - CNN Фото: Россия отправила в Украину десятки тысяч новых солдат, это не изменило ситуацию на поле боя (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В последние несколько месяцев Кремль отправил десятки тысяч новых российских военных в Украину для усиления линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Никакого результата такой переброс сил не дал. Поскольку солдаты прибыли на передовую "плохо экипированными, плохо обученными", для того чтобы быть "брошенными на поле боя".

"РФ направила войска в качестве замены или подкрепления для существующих частей вместо вновь организованных и сплоченных", - пишут журналисты, цитируя высокопоставленного представителя США.

Как указывает CNN, чиновник также отметил, что оккупанты начали прибывать на поле боя после того, как кремлевский диктатор Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в РФ в октябре 2022 года.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины видят, какие силы накапливает Россия, и готовы дать отпор врагу.

Детальнее о том "Чего ждать от войны в 2023 году и от чего будет зависеть победа Украины" - читайте в материале РБК-Украина.

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