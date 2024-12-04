Росія відправила до Курської області генерала через скарги військових КНДР: деталі від ГУР

Ситуація в Курській області

Наразі російські війська за підтримки солдатів КНДР намагаються відбити раніше зайняті позиції українськими військовими в Курській області. Росіяни вже зробили кілька спроб наступу. Зокрема, в середині листопада російські війська пішли на штурм у Курській області, але втратили одразу 17 одиниць техніки, підірвавшись на мінах, встановлених ЗСУ.

При цьому, незважаючи на успішні контратаки ЗСУ більшості штурмів, за даними Reuters на кінець листопада, Україна втратила 40% території, яку контролювала в Курській області.

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