Россия отправила в Курскую область генерала из-за жалоб военных КНДР: детали от ГУР

Ситуация в Курской области

На данный момент российские войска при поддержке солдат КНДР пытаются отбить ранее занятые позиции украинскими военными в Курской области. Россияне уже предприняли несколько попыток наступления. В частности, в середине ноября российские войска пошли на штурм в Курской области, но потерили сразу 17 единиц техники, подорвавшись на минах, установленных ВСУ.

При этом, несмотря на успешные контратаки ВСУ большинства штурмов, по данным Reuters на конец ноября, Украина потеряла 40% территории, которую контролировала в Курской области.

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