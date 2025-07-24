Росія "відповіла" на пропозицію припинити вогонь понад сотнею дронів вночі, - Зеленський

Російська Федерація (РФ) у "відповідь" на пропозицію повністю припинити вогонь запустила вночі більше сотні безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та чотири ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.
За словами президента, вчора. 23 липня, під час переговорів у Стамбулі українська делегація запропонувала ворогу негайно та повністю припинити вогонь. У відповідь росіяни вночі атакували:
Також під удар потрапили Донецька, Сумська та Миколаївська області.
Фото: наслідки обстрілу України у ніч на 24 липня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Загалом, як розповів Зеленський, терористи застосували:
"І щоночі Росія обирає міста й громади, які стають мішенями для ударів. На жаль, у Харківській області загинуло троє людей. Мої співчуття всім рідним і близьким. Ще понад десять людей поранені, зокрема дев’ятирічна дитина в Черкасах", - додав він.
Фото: наслідки обстрілу України у ніч на 24 липня (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зеленський відзначив, що ворог продовжує терор та блокує дипломатію, у зв'язку з чим заслуговує на ще більший санкційний тиск з боку Заходу, а також українські удари по логістиці та військових об'єктах.
Від початку повномасштабного вторгнення російські війська систематично обстрілюють українську територію. Для атак вони використовують різні типи ракет, керовані авіабомби, артилерійські системи та безпілотники. Застосування дронів, зокрема, стало майже щоденною практикою з боку агресора.
Минулої ночі удари були завдані не лише по Одесі - під атаку потрапили й Черкаси. В результаті влучання по житлових масивах обласного центру постраждали семеро людей, зокрема одна дитина.
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