Россия "ответила" на предложение прекратить огонь более сотней дронов ночью, - Зеленский

По словам президента, вчера. 23 июля, во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила врагу немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ россияне ночью атаковали:

жилые дома и "Привоз" в Одессе;

многоэтажки в Черкассах;

энергетическую инфраструктуру Харьковской области;

спортзал университета в Запорожье.

Также под удар попали Донецкая, Сумская и Николаевская области.

Фото: последствия обстрела Украины в ночь на 24 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)

В общем, как рассказал Зеленский, террористы применили:

103 дрона, среди которых большинство "Шахеды";

четыре ракеты.

"И каждую ночь Россия выбирает города и громады, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, в Харьковской области погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах", - добавил он.

Фото: последствия обстрела Украины в ночь на 24 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский отметил, что враг продолжает террор и блокирует дипломатию, в связи с чем заслуживает еще большего санкционного давления со стороны Запада, а также украинские удары по логистике и военным объектам.