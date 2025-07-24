Россия "ответила" на предложение прекратить огонь более сотней дронов ночью, - Зеленский

Российская Федерация (РФ) в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.
По словам президента, вчера. 23 июля, во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила врагу немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ россияне ночью атаковали:
Также под удар попали Донецкая, Сумская и Николаевская области.
Фото: последствия обстрела Украины в ночь на 24 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)
В общем, как рассказал Зеленский, террористы применили:
"И каждую ночь Россия выбирает города и громады, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, в Харьковской области погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах", - добавил он.
Фото: последствия обстрела Украины в ночь на 24 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Зеленский отметил, что враг продолжает террор и блокирует дипломатию, в связи с чем заслуживает еще большего санкционного давления со стороны Запада, а также украинские удары по логистике и военным объектам.
С начала полномасштабного вторжения российские войска систематически обстреливают украинскую территорию. Для атак они используют различные типы ракет, управляемые авиабомбы, артиллерийские системы и беспилотники. Применение дронов, в частности, стало почти ежедневной практикой со стороны агрессора.
Прошлой ночью удары были нанесены не только по Одессе - под атаку попали и Черкассы. В результате попадания по жилым массивам областного центра пострадали семь человек, в том числе один ребенок.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.