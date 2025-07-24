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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Россия "ответила" на предложение прекратить огонь более сотней дронов ночью, - Зеленский

Фото: последствия обстрелов Украины в ночь на 24 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) в "ответ" на предложение полностью прекратить огонь запустила ночью более сотни беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) и четыре ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам президента, вчера. 23 июля, во время переговоров в Стамбуле украинская делегация предложила врагу немедленно и полностью прекратить огонь. В ответ россияне ночью атаковали:

  • жилые дома и "Привоз" в Одессе;
  • многоэтажки в Черкассах;
  • энергетическую инфраструктуру Харьковской области;
  • спортзал университета в Запорожье.

Также под удар попали Донецкая, Сумская и Николаевская области.

 

Фото: последствия обстрела Украины в ночь на 24 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)

В общем, как рассказал Зеленский, террористы применили:

  • 103 дрона, среди которых большинство "Шахеды";
  • четыре ракеты.

"И каждую ночь Россия выбирает города и громады, которые становятся мишенями для ударов. К сожалению, в Харьковской области погибли три человека. Мои соболезнования всем родным и близким. Еще более десяти человек ранены, в том числе девятилетний ребенок в Черкассах", - добавил он.

 

Фото: последствия обстрела Украины в ночь на 24 июля (t.me/V_Zelenskiy_official)

Зеленский отметил, что враг продолжает террор и блокирует дипломатию, в связи с чем заслуживает еще большего санкционного давления со стороны Запада, а также украинские удары по логистике и военным объектам.

 

Обстрел Украины в ночь на 24 июля

С начала полномасштабного вторжения российские войска систематически обстреливают украинскую территорию. Для атак они используют различные типы ракет, управляемые авиабомбы, артиллерийские системы и беспилотники. Применение дронов, в частности, стало почти ежедневной практикой со стороны агрессора.

Прошлой ночью удары были нанесены не только по Одессе - под атаку попали и Черкассы. В результате попадания по жилым массивам областного центра пострадали семь человек, в том числе один ребенок.

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Война в УкраинеВладимир Зеленский