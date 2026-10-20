Росія відновлює експорт дизелю двом ключовим покупцям після угоди з Трампом, - Reuters
Російські дизельні вантажі повертаються до своїх основних попередніх клієнтів. Це сталося після скасування експортної заборони за посередництва США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Росія везе дизель Бразилії та Туреччині
Згідно з даними Kpler та LSEG, щонайменше два танкери сигналізували про рейси до Туреччини та Бразилії останніми днями, пише видання.
Танкер Leruo після відправлення з російського балтійського порту Приморськ 16 жовтня сигналізує про пункт призначення в Манаусі, Бразилія.
Це сталося після того, як танкер Dolunay 14 жовтня вирушив з Приморська з дизельним вантажем і прямує до Аланії, Туреччина.
Згідно з даними Kpler, Туреччина отримала близько 34% російського дизельного палива цього року, що становить 95000 барелів на день.
До Бразилії дісталося 24% російського дизелю - 66 000 барелів на день.
Росія експортує дизель
Росія була другим за величиною експортером дизельного палива у світі після США. Проте скоротила свій експорт влітку, перш ніж запровадила заборону на поставки за кордон. Це сталося через масовані атаки України на її НПЗ.
Туреччина та Бразилія - два найбільші покупці російського дизельного палива з 2023 року. Саме тоді західні санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну "перекроїли" лінії експорту нафти з Росії.
Раніше РБК-Україна писало, що Туреччина планує закуповувати частину дизельного пального, яке Росія постачатиме на світові ринки в межах домовленостей із президентом США Дональдом Трампом.
Крім того, нещодавно США тимчасово послабили санкційні обмеження на російське дизельне пальне.
Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє його постачання до 7 квітня 2027 року. Тож Росія може повернутися світовий ринок з мільйонами тонн пального.