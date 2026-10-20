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Росія відновлює експорт дизелю двом ключовим покупцям після угоди з Трампом, - Reuters

17:19 20.10.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Росія відновлює експорт дизелю двом ключовим покупцям після угоди з Трампом, - Reuters Фото: російський дизель повертається на ринок (Getty Images)
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Російські дизельні вантажі повертаються до своїх основних попередніх клієнтів. Це сталося після скасування експортної заборони за посередництва США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Росія везе дизель Бразилії та Туреччині

Згідно з даними Kpler та LSEG, щонайменше два танкери сигналізували про рейси до Туреччини та Бразилії останніми днями, пише видання.

Танкер Leruo після відправлення з російського балтійського порту Приморськ 16 жовтня сигналізує про пункт призначення в Манаусі, Бразилія.

Це сталося після того, як танкер Dolunay 14 жовтня вирушив з Приморська з дизельним вантажем і прямує до Аланії, Туреччина.

Згідно з даними Kpler, Туреччина отримала близько 34% російського дизельного палива цього року, що становить 95000 барелів на день.

До Бразилії дісталося 24% російського дизелю - 66 000 барелів на день.

Росія експортує дизель

Росія була другим за величиною експортером дизельного палива у світі після США. Проте скоротила свій експорт влітку, перш ніж запровадила заборону на поставки за кордон. Це сталося через масовані атаки України на її НПЗ.

Туреччина та Бразилія - два найбільші покупці російського дизельного палива з 2023 року. Саме тоді західні санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ в Україну "перекроїли" лінії експорту нафти з Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що Туреччина планує закуповувати частину дизельного пального, яке Росія постачатиме на світові ринки в межах домовленостей із президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, нещодавно США тимчасово послабили санкційні обмеження на російське дизельне пальне.

Мінфін США видав ліцензію, яка дозволяє його постачання до 7 квітня 2027 року. Тож Росія може повернутися світовий ринок з мільйонами тонн пального.

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