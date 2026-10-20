Россия возобновляет экспорт дизеля двум ключевым покупателям после сделки с Трампом, - Reuters
Российские дизельные грузы возвращаются к своим основным предыдущим клиентам. Это произошло после отмены экспортного запрета при посредничестве США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Россия везет дизель Бразилии и Турции
Согласно данным Kpler и LSEG, по меньшей мере два танкера сигнализировали о рейсах в Турцию и Бразилию в последние дни, пишет издание.
Танкер Leruo после отправки из российского балтийского порта Приморск 16 октября сигнализирует о пункте назначения в Манаусе, Бразилия.
Это произошло после того, как танкер Dolunay 14 октября отправился из Приморска с дизельным грузом и направляется в Аланию, Турция.
Согласно данным Kpler, Турция получила около 34% российского дизельного топлива в этом году, что составляет 95000 баррелей в день.
До Бразилии досталось 24% российского дизеля - 66000 баррелей в день.
Россия экспортирует дизель
Россия была вторым по величине экспортером дизельного топлива в мире после США. Однако сократила свой экспорт летом, прежде чем ввела запрет на поставки за границу. Это произошло из-за массированных атак Украины на ее НПЗ.
Турция и Бразилия - два крупнейших покупателя российского дизельного топлива с 2023 года. В это время западные санкции в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину "перекроили" линии экспорта нефти из России.
Ранее РБК-Украина писало, что Турция планирует закупать часть дизельного горючего, которое Россия будет поставлять на мировые рынки в рамках договоренностей с президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, недавно США временно ослабили санкционные ограничения на российское дизельное топливо.
Минфин США выдал лицензию, разрешающую его поставку до 7 апреля 2027 года. Поэтому Россия может вернуться на мировой рынок с миллионами тонн горючего.