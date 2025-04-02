РФ відновила атаки: десятки дронів проти України, як відпрацювала ППО

Цієї ночі війська РФ випустили по Україні дрони з трьох напрямків - Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та Чауда в Криму. Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Протиповітряна оборона збила 41 дрон. Сили ППО працювали у північних, південних та східних областях. Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Як зазначають Повітряні сили ЗСУ, внаслідок російської атаки постраждали Харківська, Донецька та Одеська області.

Варто додати, що минулої ночі, 1 квітня, російська армія не випустила по Україні ударні дрони. Починаючи з осені минулого року Росія майже кожної ночі атакувала Україну безпілотниками.