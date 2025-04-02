РФ возобновила атаки: десятки дронов против Украины, как отработала ПВО

Этой ночью войска РФ выпустили по Украине дроны с трех направлений - Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму. Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона сбила 41 дрон. Силы ПВО работали в северных, южных и восточных областях. Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, в результате российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

Стоит добавить, что минувшей ночью, 1 апреля, российская армия не выпустила по Украине ударные дроны. Начиная с осени прошлого года Россия почти каждую ночь атаковала Украину беспилотниками.