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РФ возобновила атаки: десятки дронов против Украины, как отработала ПВО

Фото: РФ выпустила по Украине 74 дронов за ночь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия после однодневной паузы атаковала Украину десятками дронов. Оккупанты выпустили 74 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Этой ночью войска РФ выпустили по Украине дроны с трех направлений - Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму. Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Противовоздушная оборона сбила 41 дрон. Силы ПВО работали в северных, южных и восточных областях. Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).

Как отмечают Воздушные силы ВСУ, в результате российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.

Стоит добавить, что минувшей ночью, 1 апреля, российская армия не выпустила по Украине ударные дроны. Начиная с осени прошлого года Россия почти каждую ночь атаковала Украину беспилотниками.

 

Массированный удар по Харькову

В ночь на 2 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. Как сообщали местные власти, РФ выпустила около 13 "Шахедов" по городу.

Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Под ударом была промышленная зона. В результате атаки горели частные предприятия и дома.

В результате налета дронов пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

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ПВОВойна в УкраинеАтака дронов