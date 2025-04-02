РФ возобновила атаки: десятки дронов против Украины, как отработала ПВО
Россия после однодневной паузы атаковала Украину десятками дронов. Оккупанты выпустили 74 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Этой ночью войска РФ выпустили по Украине дроны с трех направлений - Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму. Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона сбила 41 дрон. Силы ПВО работали в северных, южных и восточных областях. Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны (без негативных последствий).
Как отмечают Воздушные силы ВСУ, в результате российской атаки пострадали Харьковская, Донецкая и Одесская области.
Стоит добавить, что минувшей ночью, 1 апреля, российская армия не выпустила по Украине ударные дроны. Начиная с осени прошлого года Россия почти каждую ночь атаковала Украину беспилотниками.
Массированный удар по Харькову
В ночь на 2 апреля российские оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. Как сообщали местные власти, РФ выпустила около 13 "Шахедов" по городу.
Попадания зафиксированы в нескольких локациях. Под ударом была промышленная зона. В результате атаки горели частные предприятия и дома.
В результате налета дронов пострадали восемь человек, среди которых трое детей.
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