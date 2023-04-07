Росія відмовилася обміняти всіх полонених мусульман на честь Рамадану, - ОП

"Ми вийшли з пропозицією обміняти мусульман "всіх на всіх" з обох сторін на знак поваги до їхньої культури та традицій. На жаль, російська сторона сприйняла цю ідею без особливого ентузіазму", - зазначила Зарівна.

За її словами, така ініціатива є однією з багатьох креативних рішень України у питанні обміну полоненими.

"Нашу переговорну групу характеризує проактивна позиція. І постійні пошуки різних кутів, під якими ми заходимо. Це непростий процес, який потрібно продовжувати, постійно шукаючи нові способи витягнути більше наших", - додала радниця голови ОП.

Варто зауважити, що нещодавно в Росії спалахнув скандал з мусульманами. Мешканці Москви виступили проти будівництва мечеті у місті, після чого "кадирівці", які вторглися до України, почали погрожувати їм війною.