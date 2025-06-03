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У Запорізькі області РФ вдарила по рятувальниках, які ліквідували пожежу: які наслідки

Вівторок 03 червня 2025 18:05
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У Запорізькі області РФ вдарила по рятувальниках, які ліквідували пожежу: які наслідки Фото: наслідки обстрілу рятувальників 3 червня (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

Російська армія вдень вівторка, 3 червня, атакувала рятувальників у Запорізькій області. Вони в цей час займались ліквідацією пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними ДСНС, під ворожий обстріл потрапили надзвичайники, які ліквідовували пожежу в одному з сіл Василівського району. За попередніми даними, особовий склад не постраждав.

Внаслідок атаки пошкоджений пожежний автомобіль.

Фото: наслідки обстрілу рятувальників 3 червня (t.me/dsns_telegram)

Пізніше в ДСНС уточнили, що росіяни навмисно завдали повторного удару по рятувальниках. В результаті автомобіль ДСНС згорів вщент.

"Кривавий терор триває. Учора Міністр МВС Ігор Клименко попереджав про посилення атак на Службу порятунку, а сьогодні ворог знову цинічно б’є по тих, хто рятує життя", - нагадали у відомстві.

Удар РФ по пожежниках

Вчора російська армія FPV-дронами вдарила по пожежно-рятувальній частині в одному з прифронтових населених пунктів Запорізької області.

За даними ДСНС, рятувальники перебували в укритті, попри це внаслідок удару було поранено 4 особи.

Пізніше стало відомо, що кількість поранених зросла до 12 осіб.

Також нагадаємо, що у ніч на 1 червня російська армія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 472 одиниці. Росіяни атакували Україну сімома ракетами, зокрема і балістичними.

Більше про наслідки масованої атаки Росії - у матеріалі РБК-Україна.

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