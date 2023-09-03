Росія відкладає мобілізацію, вербуючи на війну іноземців, - британська розвідка

Британська розвідка зазначила, що наприкінці червня у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії РФ. Іноземцям пропонували 495 000 рублів (5140 доларів) виплат та зарплату від 190 000 рублів (1973 доларів).

У Костанайській області на півночі Казахстану проводилося вербування етнічних росіян. Також Росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів.

Розвідка нагадала, що в узбецьких мігрантів-будівельників у Маріуполі конфіскували паспорти після прибуття, тому ті були змушені приєднатися до російської армії.

Відомо, що у Росії перебуває щонайменше 6 млн мігрантів з Середньої Азії, яких Кремль вважає потенційними новобранцями.

"Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч зростаючим втратам", - йдеться у зведенні.

Мобілізація в РФ

Нагадаємо, у Росії восени минулого року проводили так звану часткову мобілізацію. У деяких регіонах таке рішення Кремля викликало протести, а також побільшало підпалів військкоматів.

Крім того, у Росії на тлі програшів на полі бою взялися реформувати армію. Зокрема, росіянам тепер будуть розсилати повістки онлайн. У квітні цього року російський диктатор Путін підписав закон про електронні повістки в Росії. Також цей закон забороняє росіянам залишати РФ після вручення повістки.

Крім того, за даними російські ЗМІ, у Росії хочуть до осіннього призову створити реєстр військовозобов'язаних, а на проект виділили мільйони рублів

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