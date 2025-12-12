Росія відхилила одразу сім пунктів з початкового мирного плану США, - ISW

Як зазначають аналітики, Лавров фактично відхилив положення, які стосуються заморожування поточної лінії зіткнення в Запорізькій та Херсонській областях, перезапуску ЗАЕС під контролем МАГАТЕ, а не Росії, надання надійних гарантій безпеки Києву та підтвердження суверенітету України.

Також російський міністр висловився проти вимоги до НАТО лише припинити подальше розширення, а не наполягати на поверненні Альянсу до кордонів, що були до 1997 року.

Він відкинув дозвіл на розміщення європейських винищувачів у Польщі, та не захотів прийняти норм ЄС щодо захисту релігійних меншин як необхідної основи для українських законів з цього питання.

В ISW зазначили, що Лавров запропонував ультиматуми Сполученим Штатам і НАТО від грудня 2021 року як основу для гарантій безпеки для Росії, якими, зокрема, вимагали від США і НАТО "гарантій безпеки", які рівносильні руйнуванню чинного Альянсу.

Так, від НАТО вимагається припинення розгортання сил або систем озброєння в державах-членах, які приєдналися до Альянсу після 1997 року.

Аналітики відмітили посилання Лаврова на конституцію Росії, де незаконно анексовані Крим, Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області є "невід’ємними та рівноправними суб’єктами РФ", чим він підкреслив, що "Росія не може віддавати території, закріплені в її конституції".

"Заяви Лаврова від 11 грудня свідчать про те, що Кремль не бажає прийняти початковий 28-пунктовий мирний план, а Росія натомість вимагатиме подальших змін, якщо Україна погодиться на нього", - йдеться у звіті.

В ISW наголосили, що високопосадовці Кремля, включаючи російського диктатора Володимира Путіна, аналогічним чином відхилили ключові пункти 28-пунктного плану протягом останніх тижнів.

Кремль також дав зрозуміти, що його не влаштує проведення виборів в Україні через 100 днів після підписання угоди, як це передбачено 25-м пунктом початкового мирного плану.

Аналітики звернули увагу, що депутати російської Держдуми, яких Кремль використовує для формування російської громадської думки, також чітко дали зрозуміти, що Росія залишається незацікавленою в підписанні будь-яких мирних угод, включаючи початковий мирний план із 28 пунктів.