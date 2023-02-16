Росія відчайдушно намагається досягти прогресу на полі бою до річниці вторгнення, - заява ЄС

Росія відчайдушно кидає мобілізованих у безглузді атаки на фронті, щоб досягти якогось прогресу до річниці вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про це йдеться в заяві делегації Європейського Союзу на Форумі з безпекового співробітництва у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

У заяві зазначено, що російські війська відчайдушно намагаються досягти прогресу на полі бою, незважаючи на людські життя. Російські генерали продовжують посилати щойно мобілізованих солдатів у безглузді атаки.

"Ми бачили цю військову тактику навколо Вугледара в останні дні", - йдеться у заяві.

Делегація ЄС також звернула увагу на брехливу заяву голови делегацій РФ в ОБСЄ, який "вихвалявся в цій залі, що українська оборона в тому ж Вугледарі була зламана". Представники ЄС вважають це заяву абсурдною і заявили, що такі заяви були чуті ще рік тому, у лютому 2022 року.