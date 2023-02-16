Россия отчаянно пытается добиться прогресса на поле боя к годовщине вторжения, - заявление ЕС

Россия отчаянно бросает мобилизованных в бессмысленные атаки на фронте, чтобы добиться какого-либо прогресса к годовщине вторжения РФ в Украину 24 февраля.

Об этом говорится в заявлении делегации Европейского Союза на Форуме по сотрудничеству безопасности в Вене, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ .

В заявлении отмечено, что российские войска отчаянно пытаются добиться прогресса на поле боя, несмотря на человеческие жизни. Российские генералы продолжают посылать только что мобилизованных солдат в бессмысленные атаки.

"Мы видели эту военную тактику вокруг Угледара в последние дни", – говорится в заявлении.

Делегация ЕС также обратила внимание на лживое заявление главы делегаций РФ в ОБСЕ, который "хвастался в этом зале, что украинская оборона в том же Угледаре была сломана". Представители ЕС считают это заявление абсурдным и заявили, что такие заявления были слышны еще год назад, в феврале 2022 года.