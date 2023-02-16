В Британії вважають "обмеженими" можливості Путіна для продовження війни в Україні

Росія несе найбільші втрати з початку вторгнення на територію України, і у президента РФ Володимира Путіна наразі є обмежені можливості для продовження війни.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

За його словами, за останні два тижні Росія зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну. Військове керівництво Росії, за словами Стаббса, розгорнуло переважну більшість резервістів, призваних у рамках "часткової мобілізації", та бойових підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

Стаббс вважає, що можливості для Путіна та його воєначальників продовжувати війну обмежені. Вони можуть продовжувати виснажувати свої сили, скорочуючи масштаби своїх цілей, або ж проводити подальшу мобілізацію.

"Але є й інший варіант: Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України і таким чином припинити безглузде принесення в жертву тисяч інших простих росіян", - додав Стаббс.