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В Британії вважають "обмеженими" можливості Путіна для продовження війни в Україні

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Британія, Четвер 16 лютого 2023 03:43
В Британії вважають "обмеженими" можливості Путіна для продовження війни в Україні Фото: в Британії заявили про "обмеженість" можливостей РФ для продовження війни (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія несе найбільші втрати з початку вторгнення на територію України, і у президента РФ Володимира Путіна наразі є обмежені можливості для продовження війни.

Про це заявив старший військовий радник делегації Великої Британії в ОБСЄ Ян Стаббс, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За його словами, за останні два тижні Росія зазнала найбільших втрат з часу першого тижня вторгнення в Україну. Військове керівництво Росії, за словами Стаббса, розгорнуло переважну більшість резервістів, призваних у рамках "часткової мобілізації", та бойових підрозділів приватної військової компанії "Вагнера".

Стаббс вважає, що можливості для Путіна та його воєначальників продовжувати війну обмежені. Вони можуть продовжувати виснажувати свої сили, скорочуючи масштаби своїх цілей, або ж проводити подальшу мобілізацію.

"Але є й інший варіант: Путін може закінчити цю війну зараз, вивести всі російські війська з суверенної території України і таким чином припинити безглузде принесення в жертву тисяч інших простих росіян", - додав Стаббс.

Нагадаємо, раніше Financial Times, посилаючись на два джерела серед офіційних осіб повідомило, що Росія накопичує біля кордонів України літаки та гелікоптери і цією інформацією нібито обмінюються союзники по НАТО.

Зазначимо, що потім на прес-конференції за підсумками засідання у форматі Рамштайну глава Пентагону Ллойд Остін прокоментував це питання та заявив - США не бачать можливостей для масової повітряної атаки з боку РФ.

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