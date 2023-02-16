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Росія відчайдушно намагається досягти прогресу на полі бою до річниці вторгнення, - заява ЄС

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ЄС, Четвер 16 лютого 2023 05:18
Росія відчайдушно намагається досягти прогресу на полі бою до річниці вторгнення, - заява ЄС Фото: Росія кидає мобілізованих в безглузді атаки (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Росія відчайдушно кидає мобілізованих у безглузді атаки на фронті, щоб досягти якогось прогресу до річниці вторгнення РФ в Україну 24 лютого.

Про це йдеться в заяві делегації Європейського Союзу на Форумі з безпекового співробітництва у Відні, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

У заяві зазначено, що російські війська відчайдушно намагаються досягти прогресу на полі бою, незважаючи на людські життя. Російські генерали продовжують посилати щойно мобілізованих солдатів у безглузді атаки.

"Ми бачили цю військову тактику навколо Вугледара в останні дні", - йдеться у заяві.

Делегація ЄС також звернула увагу на брехливу заяву голови делегацій РФ в ОБСЄ, який "вихвалявся в цій залі, що українська оборона в тому ж Вугледарі була зламана". Представники ЄС вважають це заяву абсурдною і заявили, що такі заяви були чуті ще рік тому, у лютому 2022 року.

Нагадаємо, що Росія несе найбільші втрати з початку вторгнення на територію України, і у президента РФ Володимира Путіна наразі є обмежені можливості для продовження війни.

Крім того, Росія втратила близько половини своїх найкращих бойових танків з моменту вторгнення в Україну і щосили намагається їх замінити.

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