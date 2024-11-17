Росія видає мобільні котельні за морги: ЦПД розвіяв новий фейк

За даними ЦПД, російські Telegram-канали поширили фейкову інформацію про постачання десятків мобільних моргів до Сум. Цю нібито "гуманітарну допомогу" окупанти пов’язали зі співпрацею компанії Coca-Cola та Міжнародного Червоного Хреста.

Дезінформаційний допис супроводжується фотографією, на якій зображено мобільні контейнери з начебто англійським написом "Mobile Morgue" ("Мобільний морг").

"Насправді це черговий фейк російської пропаганди, а мобільні контейнери, про які йдеться, - це мобільні котельні, які Український Червоний Хрест у співпраці з компанією Coca-Cola доставляє до місцевих громад для підтримки населення України, - пояснили в центрі.