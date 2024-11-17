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Росія видає мобільні котельні за морги: ЦПД розвіяв новий фейк

Фото: ЦПД спростувала новий фейк РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Україна спростувала новий фейк російської пропаганди. Окупанти називали мобільні котельні для Сум моргами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, російські Telegram-канали поширили фейкову інформацію про постачання десятків мобільних моргів до Сум. Цю нібито "гуманітарну допомогу" окупанти пов’язали зі співпрацею компанії Coca-Cola та Міжнародного Червоного Хреста.

Дезінформаційний допис супроводжується фотографією, на якій зображено мобільні контейнери з начебто англійським написом "Mobile Morgue" ("Мобільний морг").

"Насправді це черговий фейк російської пропаганди, а мобільні контейнери, про які йдеться, - це мобільні котельні, які Український Червоний Хрест у співпраці з компанією Coca-Cola доставляє до місцевих громад для підтримки населення України, - пояснили в центрі.

Нагадаємо, що минулого місяця в центрі повідомили про новий фейк, який росіяни вигадали про Україну.

Він розрахований на Близький схід, країни Глобального Півдня та США.

Ба більше, раніше в Росії заявили, що Україна нібито намагалася вдарити по Курській АЕС. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

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Війна Росії проти УкраїниОкупанти