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Россия выдает мобильные котельные за морги: ЦПД развеял новый фейк

Фото: ЦПИ опровергла новый фейк РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина опровергла новый фейк российской пропаганды. Оккупанты называли мобильные котельные для Сум моргами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

По данным ЦПД, российские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о поставках десятков мобильных моргов в Сумы. Эту якобы "гуманитарную помощь" оккупанты связали с сотрудничеством компании Coca-Cola и Международного Красного Креста.

Дезинформационное сообщение сопровождается фотографией, на которой изображены мобильные контейнеры с якобы английской надписью "Mobile Morgue" ("Мобильный морг").

"На самом деле это очередной фейк российской пропаганды, а мобильные контейнеры, о которых идет речь, - это мобильные котельные, которые Украинский Красный Крест в сотрудничестве с компанией Coca-Cola доставляет в местные общины для поддержки населения Украины, - пояснили в центре.

Напомним, что в прошлом месяце в центре сообщили о новом фейке, который россияне придумали об Украине.

Он рассчитан на Ближний Восток, страны Глобального Юга и США.

Более того, ранее в России заявили, что Украина якобы пыталась ударить по Курской АЭС. Однако эта информация не соответствует действительности.

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