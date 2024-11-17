Россия выдает мобильные котельные за морги: ЦПД развеял новый фейк

Украина опровергла новый фейк российской пропаганды. Оккупанты называли мобильные котельные для Сум моргами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По данным ЦПД, российские Telegram-каналы распространили фейковую информацию о поставках десятков мобильных моргов в Сумы. Эту якобы "гуманитарную помощь" оккупанты связали с сотрудничеством компании Coca-Cola и Международного Красного Креста.
Дезинформационное сообщение сопровождается фотографией, на которой изображены мобильные контейнеры с якобы английской надписью "Mobile Morgue" ("Мобильный морг").
"На самом деле это очередной фейк российской пропаганды, а мобильные контейнеры, о которых идет речь, - это мобильные котельные, которые Украинский Красный Крест в сотрудничестве с компанией Coca-Cola доставляет в местные общины для поддержки населения Украины, - пояснили в центре.
Напомним, что в прошлом месяце в центре сообщили о новом фейке, который россияне придумали об Украине.
Он рассчитан на Ближний Восток, страны Глобального Юга и США.
Более того, ранее в России заявили, что Украина якобы пыталась ударить по Курской АЭС. Однако эта информация не соответствует действительности.
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