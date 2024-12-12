Росія від ранку атакує Україну дронами: над якими областями вони зараз

Повітряні тривоги в Україні

Нагадаємо, що перед цим тривога відразу в кількох областях оголошувалась сьогодні вдень.

Також ми писали про те, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.

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