РФ вдень запустила "Шахеди" по Україні: де оголошено тривогу

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території в України вдень четверга, 12 грудня. У низці областей оголошено повітряну тривогу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

За даними повітряних сил, група ворожих ударних дронів спостерігається на півночі та сході Чернігівської області. А також на межі Кіровоградської та Дніпропетровської.

Окрім того, попереджалось про загрозу ударів тактичною авіацією по прикордонню Сумської області.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

Повітряні тривоги в Україні

Варто зауважити, що до цього Росія з 10 грудня не застосовувала ударні дрони для своїх атак. Це стало невеликою паузою серед російських атак з початку осені.

Детально про те, чому Росія могла не запускати ці дні "Шахеди", читайте у матеріалі РБК-Україна - "Ніч без "Шахедів". Чому РФ зробила паузу в атаках та до чого тут погода".