Россия с утра атакует Украину дронами: над какими областями они сейчас

Воздушные тревоги в Украине

Напомним, что перед этим тревога сразу в нескольких областях объявлялась сегодня днем.

Также мы писали о том, почему РФ поставила "на паузу" ракетные атаки и каждую ночь бьет дронами.

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