Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені (фото, відео)

Це вже не перша атака по території ТЦ.

"Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю", - сказав Федоров.

Попередньо, постраждала одна людина, вона потребує допомоги лікарів.

Фото: пожежа в "Епіцентрі" (t.me/ivan_fedorov_zp)

На опублікованих ОВА фото видно, що йдеться про будівельний супермаркет "Епіцентр". Він спалахнув після пожежі.

Оновлено. Кількість потраждалих зросла до чотирьох.