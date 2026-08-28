Росія вгатила по "Епіцентру" в Запоріжжі, є поранені (фото, відео)

Вранці 28 серпня Росія вдарила по "Епіцентру" в Запоріжжі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.
Це вже не перша атака по території ТЦ.
"Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю", - сказав Федоров.
Попередньо, постраждала одна людина, вона потребує допомоги лікарів.
На опублікованих ОВА фото видно, що йдеться про будівельний супермаркет "Епіцентр". Він спалахнув після пожежі.
Оновлено. Кількість потраждалих зросла до чотирьох.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що уночі Росія вдарила по складах "Нової пошти". Поки пожежу ліквідовували, ворог завдав ще одного удару. Також є інформація про пошкодження виробництва унаслідок удару.
У Сумах внаслідок ворожої атаки знищено сортувальний центр "Нової пошти". Співробітники не постраждали.