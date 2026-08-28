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Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье

08:48 28.08.2026 Пт
1 мин
Есть пострадавший
aimg Елена Чупровская
Фото: враг ударил по "Эпицентру" (facebook.com/DSNSKyiv)

Утром 28 августа Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Это уже не первая атака по территории ТЦ.

"Враг в очередной раз нанес удар по территории торгового центра Запорожья. В результате атаки повреждено здание", - сказал Федоров.

Предварительно пострадал один человек, он нуждается в помощи врачей.

Фото: пожар в "Эпицентре" (t.me/ivan_fedorov_zp)

На опубликованных ОВА фото видно, что речь идет о строительном супермаркете "Эпицентр". Он вспыхнул после пожара.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью Россия ударила по слогам "Новой почты". Пока ликвидировали пожар, враг нанес еще один удар. Также есть информация о повреждении производства по причине удара.

В Сумах в результате вражеской атаки уничтожен сортировочный центр "Новой почты". Сотрудники не пострадали.

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