Россия ударила по "Эпицентру" в Запорожье

Ранее РБК-Украина сообщало, что ночью Россия ударила по слогам "Новой почты". Пока ликвидировали пожар, враг нанес еще один удар. Также есть информация о повреждении производства по причине удара.

В Сумах в результате вражеской атаки уничтожен сортировочный центр "Новой почты". Сотрудники не пострадали.