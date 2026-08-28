Росіяни скинули 4 КАБи на термінал "Нової пошти" в Сумах

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У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої російської атаки знищено сортувальний центр "Нової пошти" в Сумах. Усі співробітники вижили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".

У Сумах ворог скинув 4 КАБи на термінал компанії, пошкодивши також 3 вантажівки. Усі співробітники живі. Наразі триває оцінка наслідків атаки. У компанії пообіцяли компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'язатися з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування. Попри атаки, "Нова пошта" продовжує працювати. Компанія зазначає, що актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті.