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Росіяни скинули 4 КАБи на термінал "Нової пошти" в Сумах

08:22 28.08.2026 Пт
1 хв
Попри знищені термінали, компанія не зупиняє роботу
aimg Валерія Абабіна
Росіяни скинули 4 КАБи на термінал "Нової пошти" в Сумах
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У ніч проти 28 серпня внаслідок масованої російської атаки знищено сортувальний центр "Нової пошти" в Сумах. Усі співробітники вижили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".

У Сумах ворог скинув 4 КАБи на термінал компанії, пошкодивши також 3 вантажівки.

Усі співробітники живі.

Наразі триває оцінка наслідків атаки. У компанії пообіцяли компенсувати клієнтам повну оголошену цінність пошкоджених відправлень і зв'язатися з кожним, щоб повідомити деталі відшкодування.

Попри атаки, "Нова пошта" продовжує працювати. Компанія зазначає, що актуальний статус відправлень можна переглянути в мобільному застосунку та на офіційному сайті.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня росіяни атакували склади "Нової пошти" на Київщині, застосувавши тактику повторних ударів по тій самій локації. Також на початку серпня в Києві касетними боєприпасами знищили сортувальний центр компанії - тоді загинули троє людей.

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