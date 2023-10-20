Росія вербувала жителя Норвегії для шпигунства за військовими об'єктами, - ЗМІ

Зазначається, що спецслужби РФ вербували громадянина Норвегії під виглядом співробітників "Російського географічного товариства".

За його словами, йому пропонували сфотографувати військові об'єкти на півночі Норвегії та з'їздити на "географічну конференцію" в Мурманськ.

"Гонорар за зйомки мав становити від 1000 доларів за день. Ще однією потенційною темою для "репортажу" для "Російського географічного товариства" було висвітлення ситуації в одній із мечетей, де якісь "два хлопці з колишніх радянських республік, мусульмани, нібито заявили про одностатевий шлюб", - йдеться у матеріалі.

Норвежець відмовився працювати на російські спецслужби.

"Російське географічне товариство"

Громадська організація РФ, заснована в серпні 1845 року. Це одне з найстаріших географічних товариств світу після Паризького, Берлінського та Лондонського.

Країни Заходу не запровадили проти організації санкції, хоча її очолює міністр оборони РФ Сергій Шойгу, а російський диктатор Володимир Путін є головою опікунської ради товариства.

Російські шпигуни в Європі

Нещодавно правоохоронці Латвії затримали таксиста, який шпигував на користь Росії і передавав Кремлю інформацію про стратегічно важливі об'єкти на території країни.

Також у Німеччині фіксують активізацію діяльності в країні російських спецслужб, які у своїй підривній діяльності використовують багатий арсенал методів, у тому числі надзвичайно брутальних.

Близько 80 російських шпигунів наразі перебуває у Швейцарії. Це п'ята частина від всієї кількості агентів РФ, що шпигують в Європі.