У Швейцарії перебуває п'ята частина російських шпигунів в Європі, - ЗМІ

Близько 80 російських шпигунів наразі перебуває у Швейцарії. Це п'ята частина від всієї кількості агентів РФ, що шпигують в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на швейцарську газету Neue Zürcher Zeitung .

За даними газети, європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, висилаючи працівників посольств РФ від початку російського повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Проте, Швейцарія через тривалу традицію нейтралітету до такого кроку не вдавалась. За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділились у вересні з членами парламенту, в країні зараз перебувають близько 80 російських агентів.

Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі NZZ підкреслив, що уряд країни "не накладає жодних санкцій у вигляді вислання дипломатів".

"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", - додав анонімний співрозмовник.

Санкції Швейцарії проти Росії

Швейцарія після вторгнення РФ в Україну вирішила запровадити санкції проти Росії попри свій нейтралітет. Однак, низка країн Заходу критикують Швейцарію за низьку ефективність введених санкцій і заявляють, що Росія обходить їх саме через Швейцарію.

Нещодавно Швейцарія відмовилася брати участь разом із країнами G7 у міжнародній цільовій групі з відстеження активів російських олігархів.

Пізніше повідомлялось, що у Швейцарії було виявлено близько 130 підозрілих випадків щодо обходу санкцій проти Росії. З них відкрили кримінальну справу у 29 випадках.

Раніше ми писали, що Швейцарія збільшила кількість людей, які слідкують за виконанням санкцій проти РФ.

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