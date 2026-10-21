"Росія веде цифрову війну": Польща пригрозила соцмережам штрафами за російські фейки

Міністр цифрових справ Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив соціальні мережі в недостатній протидії російській дезінформації. За його словами, платформи фактично стають "мовчазними союзниками" Росії у цифровій війні.

"Триває цифрова війна з Росією, і в рамках цієї цифрової війни існує фронт дезінформації. На цьому фронті дезінформації є мовчазний союзник російських ботів та ГРУ Кремля: соціальні мережі", - заявив міністр.

Він також наголосив, що платформи недостатньо реагують на проблему. На думку Гавковського, їхня бездіяльність дозволяє поширювати неправдиву інформацію, зокрема за допомогою ботів і фейкових акаунтів.

Як соцмережі реагують на російську дезінформацію в Польщі

Масштаб проблеми ілюструють дані польського науково-дослідного інституту NASK. У першій половині 2026 року організація надіслала соціальним мережам понад 65 тисяч повідомлень про фейкові акаунти та випадки дезінформації.

Однак платформи відреагували менш ніж на чверть цих звернень. За даними NASK, лише 7% повідомлених випадків завершилися видаленням контенту, тоді як понад 17% піддали модерації.

Гавковський вважає, що ці показники свідчать не просто про недостатню ефективність роботи платформ. Він також звинуватив компанії в отриманні прибутку від дезінформації.

"Ці дані вказують не просто на бездіяльність, а на свідомі дії платформ, які отримують прибуток від дезінформації, використовують її та розглядають як джерело своїх доходів", - додав міністр.

Чого Польща вимагає від платформ

Гавковський заявив, що висунув соціальним мережам низку вимог, спрямованих на посилення боротьби з дезінформацією. Зокрема, польська влада хоче, щоб компанії створили ефективні команди модераторів, які працюватимуть польською мовою.

Такі команди мають підтримувати прямий зв'язок у режимі реального часу з організаціями та іншими уповноваженими суб'єктами, які повідомляють про підозрілий контент.

Він також вимагав ліквідації того, що він назвав фіктивними процедурами оскарження, негайного видалення будь-яких виявлених мереж ботів та скорочення часу реагування на всі такі повідомлення.

"Крім того, я чітко дав зрозуміти, що будь-який державний запит, який ці платформи залишать без виконання, спричинить процедуру накладення на них фінансових санкцій", - підсумував міністр.