"Россия ведет цифровую войну": Польша пригрозила соцсетям штрафами за российские фейки

Министр цифровых дел Польши Кшиштоф Гавковский обвинил социальные сети в недостаточном противодействии российской дезинформации. По его словам, платформы фактически становятся "молчаливыми союзниками" России в цифровой войне.

"Продолжается цифровая война с Россией, и в рамках этой цифровой войны существует фронт дезинформации. На этом фронте дезинформации есть молчаливый союзник российских ботов и ГРУ Кремля: социальные сети", - заявил министр.

Он также подчеркнул, что платформы недостаточно реагируют на проблему. По мнению Гавковского, их бездействие позволяет распространять ложную информацию, в том числе с помощью ботов и фейковых аккаунтов.

Как соцсети реагируют на российскую дезинформацию в Польше

Масштаб проблемы иллюстрирует данные польского научно-исследовательского института NASK. В первой половине 2026 года организация послала социальным сетям более 65 тысяч сообщений о фейковых аккаунтах и случаях дезинформации.

Однако платформы отреагировали менее чем на четверть этих обращений. По данным NASK, только 7% извещенных случаев завершились удалением контента, тогда как более 17% подверглись модерации.

Гавковский считает, что эти показатели свидетельствуют не просто о недостаточной эффективности работы платформ. Он также обвинил компании в извлечении прибыли от дезинформации.

"Эти данные указывают не просто на бездействие, а на сознательные действия платформ, которые получают прибыль от дезинформации, используют ее и рассматривают как источник своих доходов", - добавил министр.

Чего Польша требует от платформ

Гавковский заявил, что выдвинул социальным сетям ряд требований, направленных на усиление борьбы с дезинформацией. В частности, польские власти хотят, чтобы компании создали эффективные команды модераторов, которые будут работать на польском языке.

Такие команды должны поддерживать прямую связь в режиме реального времени с организациями и другими уполномоченными субъектами, уведомляющими о подозрительном контенте.

Он также потребовал ликвидации того, что он назвал фиктивными процедурами обжалования, немедленного удаления любых обнаруженных сетей ботов и сокращения времени реагирования на все подобные сообщения.

"Кроме того, я четко дал понять, что любой государственный запрос, который эти платформы оставят без выполнения, повлечет за собой процедуру наложения на них финансовых санкций", - подытожил министр.