РФ розпалює ворожнечу між поляками та українцями перед Днем незалежності Польщі, - ЦПД
Напередодні Дня незалежності Польщі Росія активізувала пропаганду проти України, поширюючи наративи про нібито крах дружби між країнами та втому поляків від підтримки Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
За даними ЦПД, до поширення деструктивних повідомлень у польському інформаційному просторі залучена російська дезінформаційна мережа Pravda, також відома як Portal Kombat.
Її ресурси просувають тези про нібито "крах польсько-української дружби", зростання ксенофобських настроїв у Польщі та загальну втому місцевого суспільства від України.
Такі повідомлення створюють враження, що відносини між Варшавою та Києвом стрімко погіршуються, а підтримка українців серед поляків слабшає.
Яка мета інформаційної кампанії РФ
У Центрі протидії дезінформації зазначають, що йдеться про системну тактику Росії. Кремль намагається штучно посилювати суперечності між країнами-партнерами та створювати ілюзію глибокої ворожнечі між ними.
Розрахунок полягає в тому, щоб послабити міжнародну підтримку України та підірвати єдність європейських держав.
Активізація таких інформаційних операцій перед польським національним святом є черговою спробою Росії вплинути на суспільні настрої та використати відносини між Україною і Польщею для просування власних інтересів.
Нагадуємо, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч заявив, що у 2026 році відносини між країнами пройшли шлях від одного з найкращих періодів до одного з найгірших.
За його словами, напруження посилилося через суперечки щодо спільного історичного минулого, зокрема діяльності УПА та постаті Степана Бандери. Водночас дипломат наголосив, що історичні дискусії наразі не входять до переговорного процесу щодо вступу України до ЄС.