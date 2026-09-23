UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія веде гібридну війну проти Франції: у Парижі назвали причину

09:10 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Фото: міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад (GettyImages)

Франція стала головним об'єктом російських дезінформаційних та пропагандистських операцій. Москва також використовує інтернет для розповсюдження проросійських повідомлень.

Такий прогноз в інтерв'ю РБК-Україна озвучив Міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад.

Росія поширює дезінформацію

Аддад зазначив, що проросійські повідомлення розповсюджуються, зокрема через дезінформацію в інтернеті. При цьому він наголосив, що іноземному втручанню зазнають демократичні країни.

За словами французького чиновника, Франція стала головним об'єктом російських інформаційних та пропагандистських операцій.

Чому Росія тисне на Францію

Аддад пов'язав увагу Москви до Франції з її роллю у питаннях європейської безпеки.

"Франція є головним об'єктом дезінформаційних та пропагандистських операцій з боку Росії, ймовірно тому, що вони знають: ми є великим прихильником та ключовим гравцем у Європі, коли йдеться про питання безпеки. Але те саме стосується і наших сусідів", - зазначив представник Макрона.

Французький міністр закликав зберігати спокій та продовжувати протидію іноземному втручанню та гібридній війні.

"Думаю, у такі моменти потрібно зберігати спокій і діяти далі. Ми повинні захищатися від втручання, від гібридної війни. Ми повинні продовжувати те, що робимо для нашої безпеки та безпеки українців, і не зупинятися у довгостроковій перспективі", - сказав Аддад.

Нагадуємо, що міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад заявив, що підтримка України з боку Парижа продовжиться і після завершення президентського терміну Еммануеля Макрона

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ФранціяРосійська Федерація