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Россия ведет гибридную войну против Франции: в Париже назвали причину

09:10 23.09.2026 Ср
2 мин
aimg Роман Кот aimg Анастасия Никончук
Фото: министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад (GettyImages)

Франция стала главным объектом российских дезинформационных и пропагандистских операций. Москва также использует интернет для распространения пророссийских сообщений.

Такой прогноз в интервью РБК-Украина озвучил министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад.

Россия распространяет дезинформацию

Аддад отметил, что пророссийские сообщения распространяются, в частности, через дезинформацию в интернете. При этом он подчеркнул, что иностранному вмешательству подвергаются демократические страны.

По словам французского чиновника, Франция стала главным объектом российских информационных и пропагандистских операций.

Почему Россия давит на Францию

Аддад связал внимание Москвы к Франции с ее ролью в вопросах европейской безопасности.

"Франция является главным объектом дезинформационных и пропагандистских операций со стороны России, вероятно потому, что они знают: мы являемся большим сторонником и ключевым игроком в Европе, когда речь идет о вопросах безопасности. Но то же самое касается и наших соседей", - отметил представитель Макрона.

Французский министр призвал сохранять спокойствие и продолжать противодействие иностранному вмешательству и гибридной войне.

"Думаю, в такие моменты нужно сохранять спокойствие и действовать дальше. Мы должны защищаться от вмешательства, от гибридной войны. Мы должны продолжать то, что делаем для нашей безопасности и безопасности украинцев, и не останавливаться в долгосрочной перспективе", - сказал Аддад.

Напоминаем, что министр-делегат Франции по делам Европы Бенджамен Аддад заявил, что поддержка Украины со стороны Парижа продолжится и после завершения президентского срока Эммануэля Макрона

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