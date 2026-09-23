Росія веде гібридну війну проти Франції: у Парижі назвали причину

Росія поширює дезінформацію

Аддад зазначив, що проросійські повідомлення розповсюджуються, зокрема через дезінформацію в інтернеті. При цьому він наголосив, що іноземному втручанню зазнають демократичні країни.

За словами французького чиновника, Франція стала головним об'єктом російських інформаційних та пропагандистських операцій.

Чому Росія тисне на Францію

Аддад пов'язав увагу Москви до Франції з її роллю у питаннях європейської безпеки.

"Франція є головним об'єктом дезінформаційних та пропагандистських операцій з боку Росії, ймовірно тому, що вони знають: ми є великим прихильником та ключовим гравцем у Європі, коли йдеться про питання безпеки. Але те саме стосується і наших сусідів", - зазначив представник Макрона.

Французький міністр закликав зберігати спокій та продовжувати протидію іноземному втручанню та гібридній війні.

"Думаю, у такі моменти потрібно зберігати спокій і діяти далі. Ми повинні захищатися від втручання, від гібридної війни. Ми повинні продовжувати те, що робимо для нашої безпеки та безпеки українців, і не зупинятися у довгостроковій перспективі", - сказав Аддад.