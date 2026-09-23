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Росія веде гібридну війну проти Франції: у Парижі назвали причину

09:10 23.09.2026 Ср
2 хв
aimg Роман Кот aimg Анастасія Никончук
Росія веде гібридну війну проти Франції: у Парижі назвали причину Фото: міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад (GettyImages)
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Франція стала головним об'єктом російських дезінформаційних та пропагандистських операцій. Москва також використовує інтернет для розповсюдження проросійських повідомлень.

Такий прогноз в інтерв'ю РБК-Україна озвучив Міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад.

Росія поширює дезінформацію

Аддад зазначив, що проросійські повідомлення розповсюджуються, зокрема через дезінформацію в інтернеті. При цьому він наголосив, що іноземному втручанню зазнають демократичні країни.

За словами французького чиновника, Франція стала головним об'єктом російських інформаційних та пропагандистських операцій.

Чому Росія тисне на Францію

Аддад пов'язав увагу Москви до Франції з її роллю у питаннях європейської безпеки.

"Франція є головним об'єктом дезінформаційних та пропагандистських операцій з боку Росії, ймовірно тому, що вони знають: ми є великим прихильником та ключовим гравцем у Європі, коли йдеться про питання безпеки. Але те саме стосується і наших сусідів", - зазначив представник Макрона.

Французький міністр закликав зберігати спокій та продовжувати протидію іноземному втручанню та гібридній війні.

"Думаю, у такі моменти потрібно зберігати спокій і діяти далі. Ми повинні захищатися від втручання, від гібридної війни. Ми повинні продовжувати те, що робимо для нашої безпеки та безпеки українців, і не зупинятися у довгостроковій перспективі", - сказав Аддад.

Нагадуємо, що міністр-делегат Франції у справах Європи Бенджамен Аддад заявив, що підтримка України з боку Парижа продовжиться і після завершення президентського терміну Еммануеля Макрона

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