Росія вдвічі збільшила кількість ракетоносців у Чорному морі, - ВМС України

Сьогодні вранці у Чорному морі помітили два російські ракетоносці "Калібр", що можуть випустити до 8 крилатих ракет. Добою раніше фіксували лише одне таке судно.
Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram.
У військовому відомстві поінформували, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі у разі атаки здатне випустити загальним залпом до 8 ракет "Калібр".
Також у ВМС розповіли, що в Азовському морі вранці у суботу, 28 березня, кораблі противника не спостерігаються.
Крім того, в Середземному морі у суботу вранці були зафіксовані 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 26 крилатих ракет.
Як передали в українських ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали в українському військовому відомстві.
Нагадаємо, днями речник МЗС Георгій Тихий зауважив, що угода про перемир'я між РФ та Україною в Чорному морі стосується цивільного судноплавства та портів. Однак вона не поширюється на російські військові кораблі.
Додамо, 26 березня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче взяти під контроль продуктовий коридор в Чорному морі. Однак їй не вдасться цього зробити, додав глава держави.
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