Росія вдвічі збільшила кількість ракетоносців у Чорному морі, - ВМС України

Сьогодні вранці у Чорному морі помітили два російські ракетоносці "Калібр", що можуть випустити до 8 крилатих ракет. Добою раніше фіксували лише одне таке судно.

Про це передає РБК-Україна , посилаючись на Військово-морські сили ЗСУ в Telegram .

У військовому відомстві поінформували, що корабельне угруповання ворога в Чорному морі у разі атаки здатне випустити загальним залпом до 8 ракет "Калібр".

Також у ВМС розповіли, що в Азовському морі вранці у суботу, 28 березня, кораблі противника не спостерігаються.

Крім того, в Середземному морі у суботу вранці були зафіксовані 4 кораблі РФ, з яких 3 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 26 крилатих ракет.

Як передали в українських ВМС, за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 2 судна, з них жодне не продовжило рух у напрямку протоки Босфор,

до Азовського моря - 12 суден, з них 5 суден рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - додали в українському військовому відомстві.