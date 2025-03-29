Россия вдвое увеличила количество ракетоносцев в Черном море, - ВМС Украины

Сегодня утром в Черном море заметили два российских ракетоносца "Калибр", которые могут выпустить до 8 крылатых ракет. Сутками ранее фиксировали только одно такое судно.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на Военно-морские силы ВСУ в Telegram .

В военном ведомстве проинформировали, что корабельная группировка врага в Черном море в случае атаки способна выпустить общим залпом до 8 ракет "Калибр".

Также в ВМС рассказали, что в Азовском море утром в субботу, 28 марта, корабли противника не наблюдаются.

Кроме того, в Средиземном море в субботу утром были зафиксированы 4 корабля РФ, из которых 3 являются носителями "Калибров" общим залпом до 26 крылатых ракет.

Как передали в украинских ВМС, за сутки в интересах России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 2 судна, из них ни одно не продолжило движение в направлении пролива Босфор,

в Азовское море - 12 судов, из них 5 судов двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в украинском военном ведомстве.