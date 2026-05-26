Війна в Україні

Росія вдруге знищила гуманітарний склад ООН у Дніпрі: згоріла їжа для 130 тисяч людей

16:07 26.05.2026 Вт
2 хв
РФ знищила гуманітарні запаси на 1,4 мільйона доларів у Дніпрі
aimg Олена Чупровська
Фото: Їжа для 130 тисяч людей згоріла після удару по складу ООН у Дніпрі (ukraine.un.org)

Вранці 24 травня Росія вдарила по гуманітарному складу ООН у Дніпрі вдруге за пів року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Всесвітньої продовольчої програми ООН.



Що сталося

24 травня вранці російські війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі.

Удар повністю знищив продовольчі запаси вартістю близько 1,4 мільйона доларів. На складі зберігалася гуманітарна допомога, якої вистачило б для близько 130 тисяч людей - переважно з прифронтових районів.

Цей склад вперше постраждав від удару ще в листопаді 2025 року. Тоді організація відновила роботу і знову почала накопичувати запаси.

Фото: Росія вдруге вдарила по гуманітарному складу організації (ukraine.un.org)

Всесвітня продовольча програма ООН - одна з найбільших гуманітарних організацій у світі. В Україні вона працює з початку повномасштабного вторгнення і забезпечує продуктами мільйони людей, які втратили житло або живуть поряд з бойовими діями.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Росія завдала нових ударів по Україні ракетами та дронами. Під удар потрапили Павлоград, Дніпро, Дергачі у Харківській області та інші міста.

Під час атаки 24 травня по Києву та області Росія вдарила "Орєшніком" по Білій Церкві. Військові показали вирву від удару.

