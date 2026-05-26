Росія вдруге знищила гуманітарний склад ООН у Дніпрі: згоріла їжа для 130 тисяч людей

Вранці 24 травня Росія вдарила по гуманітарному складу ООН у Дніпрі вдруге за пів року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Всесвітньої продовольчої програми ООН.
24 травня вранці російські війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер" по складу Всесвітньої продовольчої програми ООН у Дніпрі.
Удар повністю знищив продовольчі запаси вартістю близько 1,4 мільйона доларів. На складі зберігалася гуманітарна допомога, якої вистачило б для близько 130 тисяч людей - переважно з прифронтових районів.
Цей склад вперше постраждав від удару ще в листопаді 2025 року. Тоді організація відновила роботу і знову почала накопичувати запаси.
Всесвітня продовольча програма ООН - одна з найбільших гуманітарних організацій у світі. В Україні вона працює з початку повномасштабного вторгнення і забезпечує продуктами мільйони людей, які втратили житло або живуть поряд з бойовими діями.
