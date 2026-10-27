Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву

Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Києва. У КМВА оголосили червоний рівень небезпеки і закликали киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Інформація про можливі наслідки уточнюється.

Оновлено 4:00

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. Ще за двома адресами пошкоджено нежитлові будівлі.