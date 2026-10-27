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Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву

03:35 27.10.2026 Вт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: Росія вдруге за ніч вдарила балістикою по Києву (Getty Images)

У ніч на 27 жовтня Росія знову атакує Київ балістичними ракетами. У столиці оголосили червоний рівень небезпеки, мешканців закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики для Києва. У КМВА оголосили червоний рівень небезпеки і закликали киян перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Інформація про можливі наслідки уточнюється.

Оновлено 4:00

За даними мера Києва Віталія Кличка, у Подільському районі ракета влучила в адміністративну будівлю. Ще за двома адресами пошкоджено нежитлові будівлі.

Кілька годин тому, увечері 26 жовтня, російська балістика вдарила по Києву. Ракети влучили в корпус університету, гуртожитки і житлові будинки в Деснянському районі, а в Дніпровському частково зруйнували триповерхову будівлю. Загинула людина, ще щонайменше 10 постраждали.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що поруч не було жодного військового об'єкта, а затримки з постачанням засобів ППО для України "допомагають терору". За даними CNN, в Україні знову закінчилися ракети до Patriot.

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КиївОбстріл КиєваВійна в Україні